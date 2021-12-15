Італія закрила в’їзд для всіх туристів з України - навіть вакцинованих

Від четверга прикордонна служба Італії припинить допуск подорожуючих з України, що їдуть до Італії з "необов’язковою" метою.

Таке рішення ухвалив італійський уряд, повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на "Європейську правду".

Україну перенесли до групи держав Е, щодо якої діє заборона на в’їзд для більшості пасажирів. В’їзд буде дозволений тільки для громадян Італії або держав ЄС, членів родини або тих, хто має "усталені відносини" з мешканцями Італії, а також для тих, хто прямує на роботу, навчання, спортивні змагання тощо.

Втім, навіть ці особи мають пройти 10-денний карантин після прибуття до Італії, незалежно від вакцинації.

Перехідний період для запровадження нових правил має завершитися в ніч на 16 грудня. Оновлені правила в'їзду, у відповідності до оприлюдненого наказу міністерства охорони здоров'я Італії, з яким ознайомилася ЄвроПравда, мають діяти до 31 січня 2022 року. Втім, це не гарантує, що у оновлених правилах заборона буде знята.

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Також запровадження заборони на несуттєві поїздки підтвердило МЗС. "Україну віднесено до переліку країн списку Е, що передбачає заборону на необов’язкові поїздки громадян України, у тому числі з метою туризму", - йдеться у сервісі tripadvisor.