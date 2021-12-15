Зеленський, Макрон і Шольц закликають РФ відновити роботу в "нормандському форматі"

Президент України Володимир Зеленський обговорив із президентом Франції Еммануелем Макроном і канцлером Німеччини Олафом Шольцом подальшу роботу в межах "нормандського формату".

Про це Цензор.НЕТ повідомляє з посиланням на пресслужбу глави держави.

Сторони погодилися з необхідністю продовжити активну роботу в "нормандському форматі" і забезпечити виконання рішень, ухвалених чотирма сторонами на саміті у Парижі 9 грудня 2019 року. Зеленський наголосив, що це стосується насамперед таких невідкладних заходів щодо стабілізації ситуації в зоні конфлікту, як забезпечення дотримання режиму припинення вогню, взаємне звільнення утримуваних осіб і відкриття двох нових пунктів пропуску.

"Володимир Зеленський, Олаф Шольц та Еммануель Макрон домовилися докласти всіх зусиль для досягнення реального прогресу у стабілізації ситуації на Донбасі та закликали російську сторону до відновлення конструктивної роботи для цього в "нормандському форматі", - зазначається у повідомленні.

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Зеленський наголосив, що Україна не піддається жодним провокаціям на кордоні, не має жодних агресивних намірів щодо інших сторін і залишається відданою дипломатичним засобам врегулювання ситуації.

"Очікую, що російські війська та озброєння будуть відведені від кордонів України якомога швидше. Поки що, незважаючи на триваючі дипломатичні зусилля, вони залишаються біля наших кордонів", – заявив він.

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Як повідомлялося, раніше Зеленський провів із Макроном та Шольцом двосторонні зустрічі.