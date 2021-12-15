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Канал "Рада" заявив, що не має відношення до промоційних роликів нових ведучих, які почали працювати в ефірі з 15 грудня

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Канал "Рада" заявив, що не має відношення до промоційних роликів нових ведучих, які почали працювати в ефірі з 15 грудня
Телеканал "Рада" заявив, що не має жодного відношення до промоційних відео з новими ведучими, які з 15 грудня розпочали роботу в ефірі оновленого мовника.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про говориться у фейсбуці каналу. 

"Телеканал Рада не має жодного відношення до відеоролику, який поширюють у соцмережах та анонімних телеграм-каналах. Ми не несемо відповідальності за його наповнення та зміст. Наші співробітники не проводили і не погоджували цей ролик. Це відео не буде виходити в ефірі нашого телеканалу. Парламентський телеканал "Рада" був, є і буде майданчиком для висвітлення позицій усіх політичних сил. Ми – незалежний державний телеканал. Нас не фінансує ані влада, ані опозиція. Ми працюємо завдяки і в інтересах громадян України", – говориться у повідомленні мовника.

У відеоролику у якості нових ведучих були представлені політтехнолог Володимир Петров, блогер Сергій Іванов та низка колишніх працівників українських телеканалів.

Зокрема, це колишні ведучі "112 Україна" Вадим Колодійчук та Анастасія Красницька, колишній ведучий ZIK Назар Довгий, ведучий каналу Live Максим Зборовський, колишній ведучий каналу "24" Єгор Скорина, а також Лариса Богданова та Наталія Андрощук.

Як інформував Цензор.НЕТ раніше, на оновленому каналі "Рада" працюватимуть колишні ведучі "112 Україна" та ZIK.

Топ коментарі

  • Ksenia VB
    Брехуни...
    Вони вимкнули прямий виступ Ірини Геращенко в Раді.
  • 18c49ed2
    Ага. "И ведущие ех-112 вообще не наши". Начались тупые отмазки. Власть "не так поняли" и "вырвано из контекста".
  • Ан Мур
    Колишніх ведучих ZIK та "112" взяли на роботу в оновлений телеканал "Рада"
    За неофіційною інформацією, куруватиме продакшн заступник голови ОП Кирило Тимошенко. У середу, 15 грудня, "Рада" виходить в етер в оновленому форматі та у новій студії - уже не як парламентський мовник, а як інформаційний. Згідно з промороликом про оновлення каналу, серед нових облич мовника - колишні ведучі "112 Україна" Вадим Колодійчук та Анастасія Красницька, колишній ведучий ZIK Назар Довгий, ведучий каналу Live Максим Зборовський, а також Лариса Богданова та Наталія Андрощук.
    Як пише "Детектор-Медіа", оновлене мовлення стартує в режимі телемарафону, а ток-шоу почнуть виробляти пізніше.
    Прямі трансляції з Верховної Ради, скоріш за все, будуть модерованими. Зокрема, сьогодні, 15 грудня, перервали рекламою виступ з трибуни ВР співголови фракції "ЄС" у ВР Ірини Геращенко.
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