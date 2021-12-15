Канал "Рада" заявив, що не має відношення до промоційних роликів нових ведучих, які почали працювати в ефірі з 15 грудня

Телеканал "Рада" заявив, що не має жодного відношення до промоційних відео з новими ведучими, які з 15 грудня розпочали роботу в ефірі оновленого мовника.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про говориться у фейсбуці каналу.

"Телеканал Рада не має жодного відношення до відеоролику, який поширюють у соцмережах та анонімних телеграм-каналах. Ми не несемо відповідальності за його наповнення та зміст. Наші співробітники не проводили і не погоджували цей ролик. Це відео не буде виходити в ефірі нашого телеканалу. Парламентський телеканал "Рада" був, є і буде майданчиком для висвітлення позицій усіх політичних сил. Ми – незалежний державний телеканал. Нас не фінансує ані влада, ані опозиція. Ми працюємо завдяки і в інтересах громадян України", – говориться у повідомленні мовника.

У відеоролику у якості нових ведучих були представлені політтехнолог Володимир Петров, блогер Сергій Іванов та низка колишніх працівників українських телеканалів.

Зокрема, це колишні ведучі "112 Україна" Вадим Колодійчук та Анастасія Красницька, колишній ведучий ZIK Назар Довгий, ведучий каналу Live Максим Зборовський, колишній ведучий каналу "24" Єгор Скорина, а також Лариса Богданова та Наталія Андрощук.

Як інформував Цензор.НЕТ раніше, на оновленому каналі "Рада" працюватимуть колишні ведучі "112 Україна" та ZIK.