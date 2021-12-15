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Сенат США схвалив прийняття оборонного бюджету, в якому передбачено $300 млн для підтримки України

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Сенат США схвалив прийняття оборонного бюджету, в якому передбачено $300 млн для підтримки України
Сенат США у середу схвалив проєкт оборонного бюджету на 2022 рік на суму $778 млрд, який передбачає виділення $300 млн на надання підтримки Україні.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє "Європейська правда",з посиланням на видання Axios.

Документ ухвалили 89 голосами проти 10, направивши оборонний бюджет на загальну суму $770 млрд на підпис президента Байдена після кількох тижнів затримки.

Щорічний оборонний законопроєкт передбачає фінансування та визначає політику Пентагону. Він приймається Конгресом на двопартійній основі щороку протягом останніх шести десятиліть.

Проєкт бюджету передбачає виділення $300 млн на надання підтримки Україні, що на $50 млн більше, ніж запитував президент Байден, включаючи $75 мільйонів на летальне озброєння.

Водночас, до проєкту бюджету не увійшла поправка, яка передбачала санкції щодо компанії-оператора Nord Stream 2 AG. Її запропонували сенатори-республіканці Боб Менендес та Джим Ріш.

Загалом проєкт закону передбачає 770 мільярдів доларів на військові витрати, що на 25 мільярдів більше, ніж просив президент Байден, і приблизно на 5% більше, ніж передбачав минулорічний бюджет.

Він також передбачає 4 мільярди доларів для Європейської оборонної ініціативи та 150 мільйонів доларів для співробітництва у сфері безпеки в країнах Балтії.

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Топ коментарі

  • Adrew Warko
    Сами не пробовали на эти 300 млн от страны с ядерным оружием защититься?
    Израилю, воюющему с обезьянами - миллиарды, Украине против вторрй армии мира - 300 млн.
  • Ритта Рыжук
    Ви про що ??? Це нонсенс ,допомогати країні ,влада якої під час зовнішньої агресіі закатує бабло в асфальт та саджає дерева,згортає власні оборонні програми !!!)))
  • Александр Чуднивец f1b95bc0
    звичайно дякуємо-але це дуже мало...
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