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США поділяться пропозиціями Росії щодо безпеки в Європі з союзниками, - Донфрід

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США поділяться пропозиціями Росії щодо безпеки в Європі з союзниками, - Донфрід
США поділяться з союзниками і партнерами пропозиціями Росії щодо європейської безпеки. Раніше Москва передала їх помічниці американського держсекретаря Карен Донфрід.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.

Як зазначила Донфрід, заступник Міністра закордонних справ Росії Сергій Рябков попросив її про зустріч. Він передав їй пропозиції Москви щодо європейської безпеки.

"Я відвезу ці пропозиції до Вашингтона, а також поділюся ними з нашими союзниками і партнерами", - сказала Донфрід.

Також читайте: США консультуються із європейськими партнерами щодо формату переговорів з РФ стосовно безпеки, - Псакі

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Топ коментарі

  • Дмитрий Иванов c94c0f2c
    Треш.....
  • Александр Чуднивец f1b95bc0
    це те саме лапатне лайно що розв'язало війну у ценрі Європи, щось смердить про європейську безпеку...
  • Rulya Kosh
    Вовк у вівчарні заговорив про безпеку.
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