Окупанти висунули Джелялу звинувачення в підриві газогону

Слідчі країни-агресора звершили попереднє розслідування у справі про підрив газопроводу в центральному Криму цього літа. Одним із фігурантів справи є заступник голови меджлісу кримськотатарського народу Наріман Джелял.

Про це його адвокат Микола Полозов повідомив у фейсбуці, інформує Цензор.НЕТ.

"Наріману висунули остаточне обвинувачення", - написав Полозов.

За даними Полозова, крім озвучених раніше обвинувачень у скоєнні диверсії, контрабанді вибухового пристрою та обігу вибухових речовин, скоєних у складі організованої групи, в обвинуваченні Джелялу додали заподіяння більше ніж 105 тис. руб. (приблизно $1425) збитків республіканській компанії "Кримгазмережі", відключення від газу військової частини Берегової охорони Чорноморського флоту РФ як підрив обороноздатності РФ.

Джелял не визнає провини.

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Наразі захист розпочав ознайомлення з матеріалами кримінального провадження, яке, за словами Полозова, за обсягом не дуже значне. На думку адвоката, слідство може надіслати обвинувальний висновок до прокуратури до кінця поточного року.

"Коли читаєш такі документи, на думку відразу спадають опубліковані матеріали сталінських репресій 30-х років... Для тих хто хоч трохи знайомий із Наріманом, відразу стає очевидно, що викладені в документі відомості є виключно фантазією силовиків. Де Наріман і де політична ненависть? Які радикальні погляди? Яке залучення до складу злочинної групи кого б там не було? Навпаки, була думка, що Наріман занадто м'який і займає мало не конформістську позицію щодо окупаційної влади. Але для слідства ФСБ це не має жодного значення", – написав Полозов.

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