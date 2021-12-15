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Хотів би, щоб США відігравали одну з головних ролей у врегулюванні ситуації на Донбасі, - Зеленський

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Хотів би, щоб США відігравали одну з головних ролей у врегулюванні ситуації на Донбасі, - Зеленський
Президент України Володимир Зеленський хотів би, щоб Сполучені Штати Америки грали одну з головних ролей у врегулюванні ситуації на Донбасі.

Як інформує Цензор.НЕТ, із посиланням на Інтерфакс-Україна, про це заявив Зеленський, відповідаючи на запитання журналістів у Брюсселі у середу в рамках саміту Східного партнерства.

"Я радий, що США сьогодні хочуть грати ту чи іншу роль. Я хотів би, щоб вони грали одну з головних ролей, а не епізодичну в цьому мирному врегулюванні. Якщо складно приєднатися до нормандського формату, ми готові йти паралельним треком, щоб США грали одну з головних ролей у цьому форматі. Ми готові до тристоронніх самітів, але не можна вирішувати щось із Україною без України", - відзначив український президент. 

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Топ коментарі

  • vitaliymkua
    Зелене непорозуміння. Чому все ще триває війна? Чому ти її все ще не зупинив? Згадай стадіон, говеня.
  • віктор федорович 31ee1569
    Не російська військова агресія, а ситуація на Донбасі??
  • Иван Петрович Сидоров
    Зеленський хотів би, щоб Сполучені Штати Америки грали одну з головних ролей у врегулюванні ситуації на Донбасі. /"Кварталовская" кинокомпания "Грин Филмс" в России за год увеличила доходы. Но: Зеленский: Байден должен /США и ЕС должны, - Зеленский /Байден должен,- посол Мельник / США должны, - Разумков / Запад должен, - Резников ./США должны , - Кравчук. / НАТО должно,- Машовец/ США должны,- нардеп Бондарев ./ США должны, - Ермак./ ОБСЕ должна, - Ермак/ НАТО должно, - Таран/ Зеленский: Страны ЕС должны./ Германия должна, - Мельник. /Меркель следует срочно, - Мельник. /Новое правительство Германии должно, - Мельник ./ Зеленский: У меня к Байдену очень простой опрос - почему мы до сих пор не в НАТО?
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