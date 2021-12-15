Зеленський: Я не відчував тиску з боку США щодо проведення виборів в ОРДЛО

Президент України Володимир Зеленський заявив, що не відчував тиску з боку США щодо виконання політичної частини Мінських домовленостей щодо проведення виборів на тимчасово окупованих територіях Донецької та Луганської областей України.

Як інформує Цензор.НЕТ, із посиланням на Інтерфакс-Україна, про це заявив Зеленський, відповідаючи на запитання журналістів у Брюсселі у середу в рамках саміту Східного партнерства.

"Тиску я не відчував. Якщо буде – обов'язково скажу", - заявив Зеленський, відповідаючи на запитання, чи не відчував він тиску з боку партнерів зі США щодо необхідності проведення в ОРДО та ОРЛО виборів до деокупації цих територій.

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