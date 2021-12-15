Україна готова до будь-якого формату переговорів з Росією, потрібно таке ж бажання РФ зупинити війну на Донбасі - Зеленський
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Президент України Володимир Зеленський заявив, що Україна готова до будь-якого формату переговорів з Росією, але потрібне таке ж бажання з російського боку зупинити війну на Донбасі.
Як інформує Цензор.НЕТ, із посиланням на Інтерфакс-Україна, про це заявив Зеленський, відповідаючи на запитання журналістів у Брюсселі у середу в рамках саміту Східного партнерства.
"Україна готова до будь-якого формату переговорів з Російською Федерацією щодо врегулювання цього процесу (ситуації на Донбасі – ІФ). Ми про це говоримо відкрито і вже не вперше. Необхідне таке ж бажання – зупинити війну і з боку РФ", - заявив Зеленський.