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Україна готова до будь-якого формату переговорів з Росією, потрібно таке ж бажання РФ зупинити війну на Донбасі - Зеленський

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Україна готова до будь-якого формату переговорів з Росією, потрібно таке ж бажання РФ зупинити війну на Донбасі - Зеленський
Президент України Володимир Зеленський заявив, що Україна готова до будь-якого формату переговорів з Росією, але потрібне таке ж бажання з російського боку зупинити війну на Донбасі.

Як інформує Цензор.НЕТ, із посиланням на Інтерфакс-Україна, про це заявив Зеленський, відповідаючи на запитання журналістів у Брюсселі у середу в рамках саміту Східного партнерства.

"Україна готова до будь-якого формату переговорів з Російською Федерацією щодо врегулювання цього процесу (ситуації на Донбасі – ІФ). Ми про це говоримо відкрито і вже не вперше. Необхідне таке ж бажання – зупинити війну і з боку РФ", - заявив Зеленський.

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Топ коментарі

  • Ритта Рыжук
    У Росії одна найближча мета ,про що вони наголошували неодноразово ,втюхати Даунбас з особливим статусом(автономією) в Україну !!!)))
  • Чайка Київ
    Решатель, до будь якого з усіх сторін готовий ти, а не Україна.
  • Vladimir Soukhov
    А що той формат коли в ду глаз заглядав не канає ?
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