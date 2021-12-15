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"Газпром" повідомив про виконання зобов'язань щодо транзитного договору з Україною за 2021 рік

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"Газпром" повідомив про виконання зобов'язань щодо транзитного договору з Україною за 2021 рік
Російський "Газпром" заявляє, що виконав зобов'язання щодо транзитного договору з Україною за 2021 рік.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Интерфакс.

"Сьогодні компанія виконала зобов'язання щодо транзитного договору з Україною. З початку року через її територію протранспортовано 40 млрд куб. м російського газу, що відповідає обсягу, передбаченому транзитним договором на весь 2021 рік", - повідомляє концерн.

Виходячи зі статистики концерну, рубіж був подоланий за підсумками газової доби 14 грудня - вранці 15 грудня. За збереження поточних обсягів транзиту до кінця року "Газпром" може транспортувати через Україну близько 42 млрд куб м газу.

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Топ коментарі

  • Гыг с Вами
    глумятся?и над Украиной,и над Европой...
    думаю это исторически недолго продлится...
    еще придется свой газ в трехлитровые банки закатывать и торговать вдоль международных трасс
  • Пушистик Шаловливый
    Сейчас уже прокачку убыточна для Украины.очень маленькие объёмы.Нефтегаз имет убыток 4.5 млрд гр на конец года.Слишком много фирм - прослоек находится на труде и типа обеспечивают прокачку газа!Сейчас прибыль от транзита упала в 3 - 4 раза из-за падениев объёмов прокачки,а фирмы - прослойки тянут на себя миллиарды гр типа за обесеечение прокачки газа ,но уже тянут на прямую с Нефтегаза.По этому специально нужно создать комиссию и проверить работу Нефтегаза.Провести аудит.Кто-то целенаправленно банкротит Нефтегаз.Такая прибыльная компания не может быть такой убыточной.Иди нужно менять совет правления Нефтегаза и голову.
  • Туре Хунд e36e0249
    Это же отлично - "в обход" ! Зачем Украине прокачивая агрессорский газ кормить русню .
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