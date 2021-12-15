"Я ваш майдан в рот е#ал", - політтехнолог Петров з каналу "Рада" у 2013-му. СКРІНШОТ
Про це пише у фейсбуці журналіст Єгор Чечеринда, повідомляє Цензор.НЕТ.
Чечеринда опублікував скріншот посту Володимира Петрова про Революцію Гідності.
"Я ваш майдан в рот е#ал", - писав політтехнолог 22 листопада 2013 року.
"Знайомтесь, - Володимир Петров. Відомий політтехнолог, який ще в 2013-му тролив, як міг, акції опозиції проти Януковича за допомогою БРДМ у супроводі автомобілів МВС, Олексія Дурнєва та моркви, яку Дурнєв дарував Яценюку.. Пам'ятаєте? Саме через цю провокацію та цей БРДМ Вадим Тітушко сотоваріщі побили Ольгу Сніцарчук та її оператора у травні 2013-го", - нагадав Чечеринда.
Він іронічно додав, що зараз "точно спокійний за майбутнє "Ради". Гідні керівники, гідні телеменеджери". І підкреслив, що роботу телеканалу громадяни фінансують зі своїх податків.