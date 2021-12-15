Пріоритети України у Східному партнерстві – модернізація кордонів, цифрова трансформація та енергоефективність - Зеленський
Як передає слова глави держави його пресслужба, подібні зустрічі лідерів країн ЄС та Східного партнерства у рамках самітів мають приносити практичні результати для їхніх громадян, інформує Цензор.НЕТ.
"Саме в такому контексті ми розглядаємо пріоритети Східного партнерства після 2020 року і економічний та інвестиційний план за результатами саміту. Для нас (України, – ІФ) особливе значення мають три флагманські ініціативи цього плану. Перша – це модернізація пунктів пропуску та інфраструктури на кордонах", – заявив Зеленський.
За словами президента, важливим є також укладання угоди про лібералізацію автомобільних перевезень з країнами Європейського Союзу та розширення мережі спільних пунктів на кордонах.
"Друга ініціатива, за словами Володимира Зеленського, стосується цифрової трансформації та ІТ-інфраструктури. Він нагадав, що портал державних послуг "Дія", яким уже користується понад 11 мільйонів українців, вивів Україну в лідери цифрових послуг. На черзі – запуск "Дія. Сіті", що дасть змогу створити найпотужніший ІТ-хаб у Східній Європі, та інші амбітні інноваційні проекти", - сказав він.
Зеленський додав, що практичним результатом на цьому шляху було б скасування плати за роумінг між ЄС і партнерами. "Україна як ніхто готова до повної інтеграції в єдиний цифровий ринок ЄС", - зазначив президент.
"Енергоефективність і воднева енергетика – це третя ініціатива, яка має важливе значення для України та її енергетичної безпеки. Наступного року ми розпочнемо "Велику термомодернізацію" – плануємо утеплити тисячі будинків, шкіл, лікарень. Україна готова стати лідером у розвитку водневої енергетики. Це дозволяє отримати повну енергетичну незалежність та досягти кліматичної нейтральності", - сказав Зеленський.
Він також зазначив, що Україна у всіх вищезгаданих проектах розраховує на підтримку ЄС і міжнародних фінансових інститутів.