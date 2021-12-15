41 виш з України потрапив до рейтингу кращих університетів Європи та Середньої Азії
Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Урядовий портал.
Кількість українських закладів вищої освіти серед найкращих у Східній Європі та Центральній Азії зросла до 41, що є абсолютним рекордом в історії даного регіонального рейтингу. Водночас присутність України у топ-100 рейтингу скоротилася з чотирьох до трьох університетів на фонi загального зниження їхніх репутаційних та наукометричних показників.
Українські заклади вищої освіти, які увійшли до переліку 100 найкращих:
- Київський національний університет імені Тараса Шевченка – 35 місце у 2022 р. (33 місце у 2021 р.);
- Національний технічний університет України "Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського" – 63 місце у 2022 р. (66 місце у 2021 р.);
- Харківський національний університет імені В. Н. Каразіна – 69 місце у 2022 р. (67 місце у 2021 р.).
Загалом, порівняно з 2021 роком, кількість ЗВО України в регіональному рейтингу зросла з 25 до 41:
- 16 університетів вперше увійшли до рейтингу;
- 4 університети поліпшили позиції порівняно з позиціями минулого року;
- 7 університетів зберегли позиції.
Для складання регіонального рейтингу університетів QS Emerging Europe and Central Asia University Rankings враховуються десять показників: академічна репутація закладу освіти, його репутація серед роботодавців, співвідношення кількості викладачів та студентів, кількість публікацій на одного викладача і співробітника, кількість цитувань на одну публікацію, частка іноземних викладачів і співробітників, частка іноземних студентів, частка викладачів та співробітників з ученим ступенем, глибина міжнародних наукових колаборацій та присутність закладу освіти в онлайн-середовищі.
Повний перелік 450 кращих закладів вищої освіти країн Європи та Середньої Азії, що розвиваються, на 2022 рік доступний за посиланням.