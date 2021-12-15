Головні новини 15 грудня: зустріч Зеленського з Шольцом та Макроном, скандал з телеканалом "Рада"

Зеленський зустрівся з головою уряду Німеччини та президентом Франції, до переформатування "Ради" залучили скандального технолога й ведучих зі "112" та Zik, міністра Чернишова та бізнесмена Павлюка спіймали за пересуванням на авто з мігалками й номерами прикриття, - головні новини України 15 грудня.

Зустріч Зеленського з Шольцом та Макроном

Спочатку президент України говорив з новим головою уряду Німеччини Шольцом, потім - зі своїм французським колегою Макроном. На самкінець вони мали зустріч втрьох. Разом Зеленський, Шольц та Макрон закликають Росію відновити роботу в "нормандському форматі". Міністр закордонних справ Кулеба каже, що їхня зустріч - "важливий політичний сигнал".

Скандал з телеканалом "Рада"

Державний телеканал вирішили оновити. На рекламному ролику - колишні телеведучі "112 Україна" та ZIK. Сам телеканал твердить, що не має відношення до цього відеоролику.

Серед залучених до "оновлення" каналу - скандальний політтехнолов Володимир Петров, який у 2013-му писав, що "Я ваш майдан в рот е#ал".

Міністр Чернишов та бізнесмен Павлюк їздять з номерами прикриття

Міністр розвитку громад і територій Олексій Чернишов, який є товарищем президента Зеленського, використовує номери прикриття і спецсигнали. Чернишов - єдиний, хто був цьогоріч на святкуванні дня народження голови ОП Андрія Єрмака в державній резиденції в Карпатах. Так само номери прикриття використовує близький до Зеленського бізнесмен Ілля Павлюк.

Брат голови ОАСК вийшов під заставу в 7,61 млн

Зонтова підозрюють в отриманні неправомірної вигоди. Спочатку йому призначили заставу у 35 млн грн, потім її зменшили до 27,24 млн, потім до 21,56 млн грн. Зрештою він опинився на волі, заплативни 7,61 млн.

Справа в Росії проти Цимбалюка

Роман Цимбалюк - кореспондент УНІАН у Москві. Він вже багато років працює у столиці РФ. Зараз проти нього порушено справу за екстремізм. Таким чином Росія чинить на Цимбалюка тиск. Наше посольство - на зв’язку з журналістом.

В Тернополі облили фарбою пам’ятник Бандері

Невідомий чоловік зробив це серед білого дня. Зараз його шукає поліція.

Італія закрила в’їзд для туристів з України

Тепер потрапити до цієї країни не можна навіть за наявності сертифікату про вакцинацію. В’їзд буде дозволений тільки для громадян Італії або держав ЄС, членів родини або тих, хто має "усталені відносини" з мешканцями Італії, а також для тих, хто прямує на роботу, навчання, спортивні змагання тощо.