Це не повинен бути саміт заради саміту, - Зеленський про зустріч у нормандському форматі

Президент України Володимир Зеленський вважає, що чергова зустріч у нормандському форматі не повинна мати характер "саміту заради саміту".

Про це він заявив, відповідаючи на запитання журналістів на саміті Східного партнерства, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

"Щодо нормандської зустрічі – це не повинно бути "самітом заради саміту" або "зустріччю заради зустрічі", тим більше, що йдеться про безпекову ситуацію в нашій державі. Тим більше, що ми хочемо врегулювати кілька важливих питань. Найбільш важливі там питання - відкриття КПВВ. Я не хочу зараз говорити про ділянки розмінування тощо. Це також важливі, але технічні питання. Це повинні довести лідери нормандського формату до Росії. І результатом має бути зустріч у нормандському форматі, якщо Росія зацікавлена в вирішенні цього питання", - заявив Зеленський.

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Він додав, що ефективність роботи нормандського формату залежить від його результату.

"На жаль, якби це залежало лише від України, він би працював частіше і результативніше. Сьогодні нормандський формат працює від наполегливості Франції і Німеччини і, завдяки цій наполегливості, від бажання Російської Федерації. Тому ми працюємо над паралельними речами та кроками", - сказав він.

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