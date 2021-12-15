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Зеленський закликав Захід вводити жорсткі санкції проти Росії до ескалації ситуації: "Санкційна політика "після" вже нікого не цікавить"

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Зеленський закликав Захід вводити жорсткі санкції проти Росії до ескалації ситуації: "Санкційна політика "після" вже нікого не цікавить"
Президент України Володимир Зеленський закликав країни Європейського Союзу до застосування запобіжної санкційної політики щодо Росії до настання можливої ескалації на Донбасі.

Про це він заявив під час спілкування з журналістами на саміті Східного партнерства, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

"Деякі лідери пропонують формат реагування на ймовірну ескалацію після ескалації з боку Росії. І застосувати потужну санкційну політику. Ми змогли пояснити нашим європейським колегам, що санкційна політика "після" вже нікого, чесно кажучи, не цікавить. Ми за потужну санкційну політику до ескалації і тоді ймовірної ескалації може не бути. Такі відносини, що випереджають небезпечні кроки, зможуть зупинити конфлікт на сході нашої країни, який відбувається вже 8 років", - заявив Зеленський.

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Топ коментарі

  • 5 копійок
    А які санкції ти застосував проти маасковії?
  • M M 99e94582
    Какие еще санкции? Вот, например, в воскресенье в Киеве будет выступать некто Баста, посещавший Крым. Европа должна против него санкции ввести за незаконное посещение Крыма? Или все таки Украина? И так во всём. Это я так, для наглядности про Басту говорю. В экономике то же самое, расейский бизнес тут процветает.
  • BAG68100
    Я предлагаю посадить зеленского ДО окончания его президентского срока. Потом будет неинтересно и поздно.
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