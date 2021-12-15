Комітет Ради з прав людини підтримав зміну статусу "Дому" на всеукраїнський російськомовний канал

15 грудня, парламентський комітет з прав людини рекомендував прийняти у другому читанні та в цілому проєкт змін до закону України "Про забезпечення прав та свобод внутрішньо переміщених осіб" (№4487), поданий нардепом Дмитром Лубінцем ("За майбутнє").

Як інформує Цензор.НЕТ, про це пише Детектор медіа.

Якщо Рада підтримає зміни, канал зможе потрапити до Універсальної програмної послуги, яка безкоштовно надається українцям. Наразі до УПП входить Суспільне та телеканал "Рада".

Таким чином, державний російськомовний канал "Дом", який створювався для мовлення на тимчасово окуповані території, де-факто виходить у загальнонаціональний масштаб і зможе конкурувати з приватними телеканалами.

Під час обговорення окремі нардепи наголосили, що це питання не є предметом відання комітету з прав людини, отже його розгляд непрофільним комітетом є незаконним.

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Нардеп Дмитро Разумков зазначив, що "з таким же успіхом комітет з прав людини може розглядати закон про державний бюджет".

Головуючи заперечив це, посилаючись на постанову Ради, де права і свободи тимчасово переміщених осіб віднесено до компетенції комітету з прав людини.

Зокрема, комітет виходить з того, що внутрішньо переміщені особи мешкають на всій території вільної України, отже, призначені для них телепрограми мають поширюватись на всю державу.

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Телеканал "Дом" розпочав роботу у березні 2020 року, він мовить на тимчасово окупованих територіях (ТОТ) для "об'єктивного інформування українців на території Донецької та Луганської областей, АР Крим та м. Севастополя та їхнього повернення до українського порядку денного".

Головна мета каналу задекларована як інформаційне сприяння реінтеграції ТОТ, що включає в себе формування позитивного ставлення до реінтеграції у громадян України та інформаційне сприяння участі в цьому процесі країн-партнерів.

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