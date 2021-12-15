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Ядро прибічників Путіна в РФ за 4 роки скоротилося вдвічі, - "Левада-центр"

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Ядро прибічників Путіна в РФ за 4 роки скоротилося вдвічі, - "Левада-центр"
Від осені 2017 року ядро прибічників президента Володимира Путіна у РФ скоротилося вдвічі.

Про це розповів науковий керівник "Левада-центру" Лев Гудков, повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на "Главком".

Так, результати опитування "Левада-центру", проведеного з 25 листопада до 1 грудня 2021 року, засвідчили зниження рейтингу Путіна у РФ на 8% порівняно з квітнем. Якби вибори президента РФ відбулися найближчої неділі, 32% росіян проголосували б за чинного главу Кремля – це мінімальний показник із 2014 року.

"Ефект дуже сильної пропаганди вже зійшов, хоча наслідки залишаться надовго. Але це вже зараз не дуже впливає на ставлення до Путіна. Набагато важливіші речі – це внутрішня політика, а тут ситуація суттєво погіршується. 32% – це серед усіх, хто має право голосувати", – зазначив Гудков.

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За даними опитування, серед респондентів, які заявили про готовність брати участь у президентських виборах, рейтинг Путіна становить 49% – на 7% менше, ніж у квітні цього року. Водночас показник підтримки Путіна вперше з 2014 року впав нижче за 50%.

"Якщо подивитися на тих, хто точно планує брати участь у виборах, то це в основному пропутінська частина населення, яка залежна від держави. Завдяки їм Путін отримав би 49% голосів сьогодні. Враховуючи механізми проведення виборів та ресурси фальсифікації і маніпуляції, можна зробити висновок: у нього зберігається доволі значний ресурс, – наголосив Гудков. – Хоча, звісно, ядро прибічників дуже помітно розмивається. Якщо подивитися з осені 2017 року, то воно скоротилося вдвічі".

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Ае рейтинг інших російських політиків в той же час суттєво нижчий. Лідера ЛДПР Володимира Жириновського готові підтримати 3% опитаних (серед усіх, хто має право голосувати), лідера КПРФ Геннадія Зюганова – 2%.

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    Аксаков о жизни в России:

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    Їх не вилікувати неможливо, тільки прикопати, в разі чого.
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    Адагамов Рустем - фотограф. "А за что вас любить, русские? Посмотрите на ваши мрачные лица... На ваши уродливые и непригодные для жизни города... Вы за тысячу последних лет только и смогли, что построить у себя очень некрасивую страну. Несчастливую во все времена ее существования... Не говорите только про литературу, музыку и ученых - это все не ваше... Ваши герои - отъявленные мерзавцы, убийцы, подонки, мразь".
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