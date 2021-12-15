Країни-лідери ЄС не підтримують пропозицію США щодо планування нових санкцій проти Росії, - Bloomberg

За інформацією Bloomberg, Франція, Німеччина, Італія та Іспанія проти того, щоб швидко укладати план запровадження нових санкцій проти Росії через її ескалацію щодо України, як це пропонують США. Натомість інші країни блоку вважають, що публічні погрози санкціями можуть більш ефективно стримати Путіна.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Радіо Свобода.

Це протиріччя, за спостереженнями журналістів Bloomberg, показує скептицизм Євросоюзу щодо застережень США щодо підготовки Росії до масштабного вторгнення до України.

Посли країн східної Європи, Нідерландів та скандинавських держав просили Європейську комісію обговорити з ними варіанти детальних санкцій якомога швидше, повідомив один із посадовців. За словами іншого, ці варіанти переважно готові.

Натомість Берлін вважає, що такий підхід не залишить місця для маневру проти Росії в майбутньому, тому що чорновий варіант стане доступним громадськості через витік. Німеччина та її однодумці з числа членів ЄС вважають, що оприлюднення ймовірних санкцій дасть Путіну привід для сутички, якого він шукає, а будь-які збитки Росії вдарять і по членах блоку, враховуючи близькі економічні зв’язки.

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На думку опонентів негайного обговорення санкцій, зачекати наступного кроку Путіна, перш ніж застосовувати конкретні, точкові заходи буде більш ефективно, ніж робити публічними різноманітні варіанти, враховуючи ризик, що вони можуть бути не застосовані, кажуть посадовці ЄС. Вони підкреслюють, що в разі вторгнення будуть застосовані "болісні заходи", а суперечки стосуються того, наскільки детальним повинно бути планування на тлі непевності щодо намірів Москви.

За словами одного з дипломатів, Євросоюз не поділяє впевненості США щодо планів Путіна почати вторгнення на початку наступного року. Натомість вони розцінюють рух російських сил як тактику тиску.

Високий представник Європейського Союзу із зовнішніх справ Жозеп Боррель заявив, виступаючи в Брюсселі 15 грудня, що блок "очікує на краще і готується до гіршого".

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"Якщо ситуація в Україні погіршиться, поза сумнівом, ми будемо готові відповісти. Наразі ж ми не хочемо докладатися до будь-якої ескалації. Ми хочемо залишатися в цьому режимі запобігання, тобто дипломатичній площині, щоб спробувати вивчити різні сценарії і мати відповіді на кожен із них".