У разі військової агресії проти України будуть величезні наслідки, - Мішель попередив РФ

Президент Європейської ради Шарль Мішель заявляє, що під час саміту Східного партнерства лідери ЄС заявили, що за будь-яку військову агресію проти України Росія заплатить високу ціну.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

"У нас була можливість знову підтвердити нашу підтримку територіальної цілісності та суверенітету України. Завтра Рада ЄС повернеться до цього питання, щоб з новою силою заявити – разом із нашими партнерами в НАТО, Великій сімці, зі США, Канадою та Великобританією – що якщо буде будь-яка військова агресія проти України, то реакція буде сильною, злочинцеві доведеться заплатити високу ціну за таку агресію", - сказав очільник Європейської ради.

Мішель повідомив, що вже "приготовлена ​​позиція, яка обговорюватиметься завтра на Європейській раді, яка є дуже сильною і єдиною". "Ми говоримо спокійно та впевнено, що будуть величезні наслідки, буде надто високою ціна, яку доведеться заплатити у разі якоїсь військової агресії з боку Росії проти України. Ми тісно працюємо з нашими партнерами в НАТО. І це буде сказано завтра", - запевнив він.

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Мішель нагадав, що щодо Росії вже діють раніше ухвалені санкції, але ЄС готовий зробити додаткові, "якщо в цьому буде потреба". "Ми повернемося до цього завтра. Наша позиція сильна. Ми підтримуємо територіальну цілісність України, ми підтримуємо суверенітет України та координуємо наші дії з нашими союзниками. Рішення буде прийнято на основі того, що відбудеться. Але ми сподіваємось, що не буде подальшої ескалації та подальшої агресії", - додав президент Європейської ради.