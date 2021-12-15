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У разі військової агресії проти України будуть величезні наслідки, - Мішель попередив РФ

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У разі військової агресії проти України будуть величезні наслідки, - Мішель попередив РФ
Президент Європейської ради Шарль Мішель заявляє, що під час саміту Східного партнерства лідери ЄС заявили, що за будь-яку військову агресію проти України Росія заплатить високу ціну.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

"У нас була можливість знову підтвердити нашу підтримку територіальної цілісності та суверенітету України. Завтра Рада ЄС повернеться до цього питання, щоб з новою силою заявити – разом із нашими партнерами в НАТО, Великій сімці, зі США, Канадою та Великобританією – що якщо буде будь-яка військова агресія проти України, то реакція буде сильною, злочинцеві доведеться заплатити високу ціну за таку агресію", - сказав очільник Європейської ради.

Мішель повідомив, що вже "приготовлена ​​позиція, яка обговорюватиметься завтра на Європейській раді, яка є дуже сильною і єдиною". "Ми говоримо спокійно та впевнено, що будуть величезні наслідки, буде надто високою ціна, яку доведеться заплатити у разі якоїсь військової агресії з боку Росії проти України. Ми тісно працюємо з нашими партнерами в НАТО. І це буде сказано завтра", - запевнив він.

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Мішель нагадав, що щодо Росії вже діють раніше ухвалені санкції, але ЄС готовий зробити додаткові, "якщо в цьому буде потреба". "Ми повернемося до цього завтра. Наша позиція сильна. Ми підтримуємо територіальну цілісність України, ми підтримуємо суверенітет України та координуємо наші дії з нашими союзниками. Рішення буде прийнято на основі того, що відбудеться. Але ми сподіваємось, що не буде подальшої ескалації та подальшої агресії", - додав президент Європейської ради.

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Топ коментарі

  • Євген Дусик
    Буде "Величезна глибока стурбованість"?
  • Bird Jackdaw
    ухх величезні! занепокоєння будуть в двіччі більші!
  • Муад Дибб
    Что бы последствия реально снизить - надо уже СЕЙЧАС усиливать ПВО Украины. Как минимум ПВО. Потому что если не делать этого До нового вторжения - то потом уже будет поздно. Потому что нужно время как на обучение операторов ПВО установок так и на разворачивание систем (надеюсь иллюзий про то, что натовские солдаты будут вместо нас сидеть за пультами нет ни у кого?!)). Все это делать в то время, как самолеты РФ и ракеты УЖЕ будут атаковать с воздуха - как пить Боржоми лежа на диализе. Отключение СВИФТ и прочая СП-2 не установит бесполетную зону над Украиной.
    И наслидки, о которых постоянно заявляют евро-лидеры (уже после того как Байден вообще то все уже сказал) в случае НОВОГО вторжения будут велычезнымы в первую очередь для Украины!!
    А поставив щит с воздуха - уже можно и заявления делать, заодно и уверенности в голосе прибавится.
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