Чоловік напав на поліцейських з ножем на Харківщині - двоє правоохоронців отримали поранення

У Куп'янську чоловік під час сімейної сварки накинувся на поліцейських, які приїхали на виклик, з саморобним ножем з пилки. Правоохоронці отримали поранення рук та обличчя.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресслужба прокуратури Харківської області.

"Під час розмови з правоохоронцями 49-річний чоловік напав на працівників поліції з саморобним ножем з пилки та завдав двом поліцейським тілесні ушкодження в області пальців рук та обличчя", — йдеться в повідомленні.

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Правоохоронці затримали чоловіка та доставили його до відділення поліції.

Відомо, що раніше чоловік неодноразово притягувався до адміністративної відповідальності, зокрема, за статтею про насильство в сім’ї.

Щодо нападника відкрито кримінальне провадження за статтею про замах на життя співробітника правоохоронних органів. Йому загрожує від 9 до 15 років в’язниці або довічне ув’язнення.

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