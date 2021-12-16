Україна, Грузія та Молдова закликали Євросоюз визнати їх європейську перспективу

Україна, Грузія та Молдова закликали Європейський Союз визнати їх європейську перспективу.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на УНІАН.

"Ми підтвердили нашу тверду відданість подальшому зміцненню політичної асоціації та економічної інтеграції Грузії, Республіки Молдова та України з Європейським Союзом, зокрема шляхом продовження тісної співпраці з метою зміцнення верховенства права та просування реформ для досягнення відповідності Копенгагенським критеріям", - йдеться у спільна заява глав держав та урядів "Асоційованого тріо" за підсумками 6-го саміту Східного партнерства

Також зазначається, що повага до спільних цінностей і виконання угод про асоціацію і зону вільної торгівлі сприятиме подальшому прогресу у відносинах, а також подальшій економічній інтеграції до внутрішнього ринку ЄС, як це передбачено угодами про асоціацію.

Водночас, країни "Асоційованого тріо" сподіваються на розширення галузевого співробітництва з ЄС у інших сферах, зокрема з питань "зеленого" та цифрового переходів, сполученості, енергетичної безпеки, юстиції та внутрішніх справ, стратегічних комунікацій та охорони здоров'я.

Сторони заявили, що зацікавлені у поглибленні співпраці з ЄС для інтеграції до Єдиного цифрового ринку ЄС, у тому числі шляхом участі у програмах ЄС "Цифрова Європа", "Інструмент сполучення Європи", а також зниження плати за роумінг між ЄС та "Асоційованим тріо".

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"Ми готові докласти всіх зусиль для посилення співпраці з ЄС, у тому числі на високому рівні, з метою зміцнення європейської енергетичної безпеки, повного використання наявних газотранспортних систем, повного застосування законодавства ЄС, синхронізації електричних мереж та запобігання використання енергії як зброї", - наголошується у документі.

Крім того, у ньому акцентується увага на необхідності посилення сполученості та транспортних зв’язків між ЄС та "Асоційованим тріо", у тому числі шляхом лібералізації ринку автотранспортних перевезень, розвитку транспортних коридорів, а також реалізації спільних інфраструктурних проектів за підтримки Економічного та інвестиційного плану Східного партнерства.

Країни також закликали ЄС до посилення його ролі у сприянні миру та стабільності в регіоні Східного партнерства, використовуючи всі доступні інструменти, в тому числі відповідні обмежувальні заходи, коли це необхідно.

Вони закликали лідерів ЄС розглянути ці питання на засіданні Європейської Ради 16 грудня 2021 року.

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"Ми нагадали, що спроби анексії Росією та незаконна окупація територій Грузії, її агресія на сході України та тимчасова окупація Криму, а також невирішений конфлікт у Придністровському регіоні Республіки Молдова становлять серйозну загрозу для регіону та Європи в цілому", - додається у заяві.

"Ми підтвердили нашу рішучість, підкріплену сильною волею наших народів, діяти в напрямку членства у Європейському Союзі. У цьому зв’язку ми закликаємо Європейський Союз підтримати суверенний вибір наших держав разом з усіма відповідними кроками, зробленими нами в напрямі європейської інтеграції, та визнати європейську перспективу Грузії, Республіки Молдова та України", - підсумовується у тексті.