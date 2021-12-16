Російський суд визнав присутність на окупованому Донбасі військ РФ

У Росії суд виніс вирок у справі, в матеріалах якої підтверджується присутність російських військових на Донбасі та дислокація військових частин ЗС РФ на окупованих українських територіях.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на ЛІГА.

Вирок опубліковано на сайті Кіровського суду Ростова-на-Дону. Кримінальна справа стосувалася хабарництва, фігурант одержав п'ять років виправної колонії загального режиму.

У матеріалах справи йдеться, що у 2019 році обвинувачений постачав продовольство російським військовослужбовцям та дав хабар у розмірі 630 тис. рублів санітарному лікареві одного з центрів державного санепідемнагляду, щоб той заплющив очі на порушення санітарних норм.

При цьому в матеріалах справи зазначається, що продовольство відправлялося "у військові частини Збройних сил РФ, що дислокуються на території ДНР та ЛНР", а військовослужбовці РФ перебувають "на бойовому чергуванні в ДНР та ЛНР" .

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Вирок був винесений суддею Леонардом Шолоховим 10 листопада 2021 року. Повний текст доступний на сайтах Кіровського суду та судових рішень РФ.