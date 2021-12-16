Російський суд визнав присутність на окупованому Донбасі військ РФ
Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на ЛІГА.
Вирок опубліковано на сайті Кіровського суду Ростова-на-Дону. Кримінальна справа стосувалася хабарництва, фігурант одержав п'ять років виправної колонії загального режиму.
У матеріалах справи йдеться, що у 2019 році обвинувачений постачав продовольство російським військовослужбовцям та дав хабар у розмірі 630 тис. рублів санітарному лікареві одного з центрів державного санепідемнагляду, щоб той заплющив очі на порушення санітарних норм.
При цьому в матеріалах справи зазначається, що продовольство відправлялося "у військові частини Збройних сил РФ, що дислокуються на території ДНР та ЛНР", а військовослужбовці РФ перебувають "на бойовому чергуванні в ДНР та ЛНР" .
Вирок був винесений суддею Леонардом Шолоховим 10 листопада 2021 року. Повний текст доступний на сайтах Кіровського суду та судових рішень РФ.