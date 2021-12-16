Число випадків захворювання через штам "омікрон" подвоюється кожні два - три дні, - ВООЗ

Спеціальний представник Всесвітньої організації охорони здоров'я по боротьбі з COVID-19 Девід Набарро заявив про надзвичайно високу швидкість поширення штаму коронавірусу "омікрон".

Про це іформує Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

"У нас у ВООЗ є достатньо інформації, яка дуже ясно вказує, що цей штам поширюється дуже швидко, з подвоєнням кількості випадків кожні два - три дні", - заявив Набарро телеканалу Sky News. Він зазначив, що в таких умовах уникнути високої смертності вдасться лише за великого успіху. За словами Наварро, він "ніколи не був більш стурбованим" коронавірусом, ніж зараз.

Представник ВООЗ також сказав, що йдеться про "дуже серйозну ситуацію" і тільки про початок "надзвичайного прискорення" поширення хвороби.

Набарро пояснив, що у зв'язку з "омікроном" необхідно продовжувати вакцинувати населення, зокрема розподіляючи бустерні дози вакцин. З іншого боку, необхідно скоротити поширення вірусу з допомогою мінімізації соціальних контактів усім без винятку.

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Він визнав, що не знає, наскільки серйозною буде ситуація, що складається надалі, але закликав поставитися серйозно до його слів. "Я вважаю, що найближчими тижнями з'явиться дуже серйозна проблема", - резюмував спецпредставник..