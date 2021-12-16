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Депутат міськради загинув на Донеччині, стрибнувши з п’ятого поверху, - Нацполіція

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Депутат міськради загинув на Донеччині, стрибнувши з п’ятого поверху, - Нацполіція
У місті Селидове Донецької області депутат міської ради загинув унаслідок падіння з п’ятого поверху.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу ГУ Нацполіції в Донецькій області.

"Попередньо встановлено, що 35-річний чоловік прийшов додому та стрибнув з вікна п’ятого поверху", - йдеться у повідомленні.

Трагедія сталася на очах семирічного сина загиблого, який в цей момент перебував вдома. Наразі з дитиною працюють ювенальні поліцейські та психологи.

Вирішується питання про внесення інформації до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ст. 115 Кримінального кодексу України з позначкою "Самогубство". Поліція перевіряє всі версії події.

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Топ коментарі

  • Прутень Табáков
  • Огусто
  • Сергей Дорофеев c192e950
    Тут ключевое слово "депутат".
    Был бы токарь, реакция была бы совсем другая.
    Наша действительность.
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