Запуск "Північного потоку-2" стане інструментом тиску на ЄС з боку Росії. Не думаю, що це мудрий крок, - прем'єр Естонії Каллас

Естонія виступає проти запуску газопроводу "Північний потік-2", в Таллінні впевнені, що він стане для Росії геополітичним інструментом проти Європейського союзу.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна, про цезаявила в середу прем'єр Естонії Кая Каллас.

"Коли ми бачимо, що вразливі через те, що у нас немає достатньо енергії, і бачимо, хто ухвалює рішення щодо того, чи буде у нас достатньо енергії, і за якою ціною ми її отримуватимемо, а також, що ці питання – в руках нашого супротивника, я не думаю, що це (запуск газопроводу. – Ред.) – мудрий крок", - заявила Каллас в інтерв'ю агентству Bloomberg.

Крім того, Каллас заявила, що ЄС слід направити чіткий сигнал про готовність стримувати Росію у разі її вторгнення в Україну, а не чекати, доки вона здійснить будь-яку дію у цьому напрямку.

"У будь-якому разі нам не варто чекати, поки вони зроблять хід, а слід дати чіткий сигнал про стримування, який би говорив: "Навіть не думайте про це, оскільки ми відреагуємо", - заявила Каллас.

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