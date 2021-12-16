Україна - на п'ятому місці у світі та четвертому в Європі за добовою смертністю від COVID-19. ІНФОГРАФІКА

Станом на ранок 16 грудня у світі зареєстрували 712 626 нових випадків захворювання на коронавірусну хворобу COVID-19. Померли за добу – 8 095 осіб.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це свідчать дані на Worldometers.

За даними центру, у світі зафіксували 272,488,023 випадки інфікування, з них 712 626 лише за минулу добу.

Від ускладнень, викликаних вірусом, померли вже 5 345 733 особи, з них 8 095 за минулу добу.

Побороли хворобу та вилікувалися 244,8 млн осіб.

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У п'ятірці світових лідерів за кількістю заражень COVID-19 – США, Індія, Бразилія, Велика Британія та Росія.

Україна розташовується на 17-му місці світового рейтингу та на 8-му в Європі. Водночас варто зазначити, що Україна посідає 16-ту позицію серед інших держав за кількістю нових випадків коронавірусу за добу, а серед країн Європи – 12-ту, за летальними випадками - 5-му у світі та 4-ту в Європі.



