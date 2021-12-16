У Франції можуть запровадити обов'язкову вакцинацію проти COVID-19, - Макрон

Президент Франції Емманюель Макрон вважає, що країна майже підійшла до обов'язкової вакцинації проти COVID-19.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє Інтерфакс-Україна.

За його словами, "коли вакциновано майже 90% осіб у віці, прийнятному для вакцинації, це означає, що ми цього (обов'язкової вакцинації. - Ред.) майже досягли".

"Цей вірус адаптується, як усі віруси. Звідси ці нові варіанти, які можуть іноді трохи краще чинити опір, і тоді потрібно зробити інший тип додаткового щеплення, пристосованого до цих варіантів. Так почасти діють щороку стосовно грипу. Щороку знову вакцинуються, щоб отримати вакцину, адаптовану до цього грипу. Можливо, що ми йдемо до цього ще й з цим вірусом", - сказав Макрон в інтерв'ю телеканалам TF1 і LCI.

Президент також висловився про вакцинацію дітей, наголосивши, що вона буде необов'язковою, але бажаною.

"Це має бути вибором батьків. Обов'язку немає", - заявив Макрон, додавши, що у цьому питанні треба йти шляхом інформування батьків.

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