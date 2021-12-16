В Україні за добу від COVID-19 померли 355 осіб, зафіксовано 9 590 нових випадків зараження, 25 499 осіб одужали
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на дані МОЗ.
Так, за добу зафіксовано 9 590 нових підтверджених випадків коронавірусної хвороби COVID-19 (з них дітей – 864, медпрацівників – 115).
142 926 людей вакциновано проти COVID-19. Першу дозу отримало 47 519 людей, повністю імунізовані – 95 407 людей.
Також за минулу добу було госпіталізовано – 2 089 осіб, зафіксовано 355 летальних випадків, одужало – 25 499 осіб.
За весь час пандемії в Україні захворіло – 3 588 147 осіб, одужало – 3 284 815 осіб, летальних випадків – 92 313, проведено ПЛР-тестувань – 16 405 911.
Від початку вакцинальної кампанії щеплено 14 269 057 людей, з них отримали першу дозу – 14 269 055 людей, повністю імунізовані та отримали дві дози – 12 735 628 людей. Загалом проведено 27 004 683 щеплення.