Новини • Коронавірус і карантин

В Україні за добу від COVID-19 померли 355 осіб, зафіксовано 9 590 нових випадків зараження, 25 499 осіб одужали

3 74890
В Україні за добу від COVID-19 померли 355 осіб, зафіксовано 9 590 нових випадків зараження, 25 499 осіб одужали
В Україні зафіксовано 9 590 нових випадків зараження COVID-19 станом на ранок 16 грудня.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на дані МОЗ.

Так, за добу зафіксовано 9 590 нових підтверджених випадків коронавірусної хвороби COVID-19 (з них дітей – 864, медпрацівників – 115).

142 926 людей вакциновано проти COVID-19. Першу дозу отримало 47 519 людей, повністю імунізовані – 95 407 людей.

Також за минулу добу було госпіталізовано – 2 089 осіб, зафіксовано 355 летальних випадків, одужало – 25 499 осіб.

За весь час пандемії в Україні захворіло – 3 588 147 осіб, одужало – 3 284 815 осіб, летальних випадків – 92 313, проведено ПЛР-тестувань – 16 405 911.

Від початку вакцинальної кампанії щеплено 14 269 057 людей, з них отримали першу дозу – 14 269 055 людей, повністю імунізовані та отримали дві дози – 12 735 628 людей. Загалом проведено 27 004 683 щеплення.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Число випадків захворювання через штам "омікрон" подвоюється кожні два - три дні, - ВООЗ

В Україні за добу від COVID-19 померли 355 осіб, зафіксовано 9 590 нових випадків зараження, 25 499 осіб одужали 01

В Україні за добу від COVID-19 померли 355 осіб, зафіксовано 9 590 нових випадків зараження, 25 499 осіб одужали 02
В Україні за добу від COVID-19 померли 355 осіб, зафіксовано 9 590 нових випадків зараження, 25 499 осіб одужали 03

В Україні за добу від COVID-19 померли 355 осіб, зафіксовано 9 590 нових випадків зараження, 25 499 осіб одужали 04
В Україні за добу від COVID-19 померли 355 осіб, зафіксовано 9 590 нових випадків зараження, 25 499 осіб одужали 05

Читайте Цензор.НЕТ у Telegram 

Топ коментарі

  • Tui Yii
    Да всем уже нас..ть на подобные "новости", и лента поутихла и боты пошли в отпуск, в конца января поновой раскручивать будут если получится. Уже даже слепой по лентам новостей и жизни видит что ВСЕ дело рукотворное - как нагнетение так и спад, как в реалиях так и в сети вчасности.
  • Svitlana English
    CDC підтверджує, що 80% випадків COVID-19, спричинених Omicron Variant у США, є повністю вакцинованими особами, а 33% отримали повторні щеплення!

    https://www.thegatewaypundit.com/2021/12/cdc-confirms-80-covid-19-cases-caused-omicron-variant-us-fully-vaccinated-individuals-33-booster-shots/

    https://www.cdc.gov/mmwr/volumes/70/wr/mm7050e1.htm?s_cid=mm7050e1_w
  • Простой Прагматик
    Смешно и нелепо.

    Компании, производящие вакцину, не доверяют своей продукции.

    «Конференция JP Morgan Healthcare, крупнейшая ежегодная конференция в области биотехнологий, будет виртуальной, сообщил банк в среду, поддавшись давлению со стороны крупных фармацевтических компаний, которые отказались от личной встречи из-за роста числа случаев заболевания Covid-19.

    «Здоровье и безопасность наших клиентов и сотрудников имеют первостепенное значение, и, учитывая продолжающуюся пандемию Covid-19, мы приняли это решение», - сказал JP Morgan в электронном письме зарегистрированным участникам.

    Решение банка последовало за новостями о том, что Moderna, Amgen и другие крупные биотехнологические компании откажутся от желанных мест на встрече во имя здоровья и безопасности, поскольку не хотят отправлять туда своих сотрудников из-за опасений заражения вирусом».
Дивитись усі коментарі

ТОП-новини

всі новини