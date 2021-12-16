Голова ГУР МО Буданов мешкає разом із Гогілашвілі в маєтку схемщика зі "скруток" ПДВ Стрелковського, - ЗМІ. ВIДЕО

Керівник Головного управління розвідки Міноборони Кирило Буданов може проживати у приватному будинку під Києвом разом із помічницею президента Марією Левченко та її чоловіком, ексзаступником міністра внутрішніх справ Олександром Гогілашвілі, який ймовірно є громадянином Росії. Такі зв’язки можуть становити загрозу для національної безпеки України.

Про це йдеться у новому розслідуванні "Слідства.Інфо" "Дружочки", інформує Цензор.НЕТ.

Як з'ясували журналісти, родина Гогілашвілі винаймає цей маєток в Хотові під Києвом близько 1,5 роки. За даними ріелторів, вартість оренди сягає близько 1500 доларів на місяць. За документами, власник будинку - Діана Стрелковська, колишня дружина бізнесмена В'ячеслава Стрелковського. Вони разом вели бізнес, в структуру якого входило кілька компаній, які фігурували в кримінальних провадженнях. Справи стосувались податкових схем, ухилень від сплати податків, чи "скруток", як їх ще називають. Журналісти припускають, що саме до послуг компаній Стрелковського звертались бізнесмени, які бажали ухилятися від сплати податків.

Протягом кількох місяців журналісти неодноразово фіксували, як із території маєтку у селі Хотів під Києвом, де мешкає ексзаступник міністра Гогілашвілі та його дружина Марія Левченко, виїжджав чорний автомобіль марки Volvo на номерах прикриття. Автівку супроводжував позашляховик Nissan — теж на номерах прикриття. Йдеться про несправжні номерні знаки, які не дозволяють ідентифікувати особу власника авто. Такі номери інколи використовують для безпеки осіб, яких охороняють державні служби.

Крім кортежу і охорони, журналісти "Слідства.Інфо" зауважили посилені заходи безпеки перед виїздом Volvo. Зокрема, територію уважно обстежували кінологи із собакою. Як вдалося встановити, автівки, на яких приїздили кінологи, належать до автопарку одного із підрозділів Служби безпеки України.





Зрештою, "Слідство.Інфо" зафіксувало той самий кортеж і з тими ж номерами прикриття на в’їзді до Головного управління розвідки Міноборони на Рибальському острові.

Опосередковано встановити особу пасажира чорного Volvo журналістам вдалося завдяки ретельному аналізу соціальних мереж.

Як зʼясувалося, Олександр Гогілашвілі, Марія Левченко та її сестра у соцмережах дружать з Маріанною Будановою — дружиною головного військового розвідника Кирила Буданова. Сам Гогілашвілі викладав спільні фото з Будановим, зроблені у серпні цього року. Тож охоронюваною особою, що пересувається у кортежі із посиленими заходами безпеки, ймовірно, є саме головний розвідник України.



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Кирило Буданов керує Головним управлінням розвідки майже півтора року. Це управління є одним із найважливіших органів у боротьбі з російською агресією — саме підлеглі Буданова мають з’ясовувати плани ворога та перешкоджати їм. В умовах високого ризику нападу Росії на Україну вже цієї зими роль Буданова важко переоцінити.

Раніше медіа повідомляли про можливу наявність у Олександра Гогілашвілі паспорта громадянина Російської Федерації. Тож з огляду на ймовірне російське громадянство Олександра Гогілашвілі, спільне проживання з ним керівника військової розвідки може становити загрозу для національної безпеки України.

На запит "Слідства.Інфо" щодо спільного проживання керівника розвідки з ймовірним громадянином країни-агресора у Головному управлінні розвідки Міністерства оборони на момент публікації матеріалу не відповіли.

Як ідеться у розслідуванні "Слідства.Інфо", Гогілашвілі досі може мати закордонний паспорт громадянина Росії, який він отримав у 2012 році і термін дії якого спливає в 2022-му. У російських реєстрах не знайшлося підтвердження, що Олександр Гогілашвілі вийшов з громадянства чи здав паспорт. Такого підтвердження він не надав ані на офіційний запит "Слідства.Інфо", ані під час численних спроб поспілкуватися з ним телефоном та особисто.

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До роботи в МВС Олександр Гогілашвілі певний час проживав у Росії, був помічником депутата російської Держдуми Миколи Валуєва. Згодом Гогілашвілі переїхав до України та у публічному просторі виступав співзасновником та спікером "Міжнародної антинаркотичної асоціації". Цю організацію публічно підтримував і регулярно відвідував Володимир Зеленський. "Слідство.Інфо" також стверджує, що у попередньому розслідуванні журналісти викрили причетність цієї організації до викрадення та запроторення людей до реабілітаційних центрів без їхньої згоди.