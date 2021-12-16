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На саміті Східного партнерства Україна здобула повну підтримку, - Зеленський

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На саміті Східного партнерства Україна здобула повну підтримку, - Зеленський
Україна здобула повну підтримку всіх країн, присутніх на шостому саміті Східного партнерства у Брюсселі.

 Про це сказав президент Володимир Зеленський під час спілкування з представниками ЗМІ на полях саміту, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Офісу Президента.

"Для нас дуже важливо, щоб у Спільній декларації було зазначено декілька принципових речей – це щодо "Асоційованого тріо" (Грузія, Молдова, Україна), а також щодо питань безпеки – стосовно нашого регіону і взагалі Європи. Щоб питання безпеки було відображене в декларації. Саме це й буде", – розповів глава держави.

Президент України зазначив, що під час перемовин з усіма партнерами акцентував увагу на небезпеці ескалації з боку РФ і необхідності відповідної реакції, якщо така ескалація буде.

"Розглядається п'ять шляхів реакції на ймовірну ескалацію. Ми сказали, що в нашої держави немає п’яти реакцій – у нас буде тільки одна реакція, і ми її продемонстрували у 2014 році, коли захищали свою територію зі зброєю в руках. Але ми ще раз наголошуємо, що ми саме за мирне врегулювання війни на сході нашої держави", – зазначив Зеленський.

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Топ коментарі

  • Айболит13
    а хто саме ті "Ми"?
    Ми, українці , у 2014 році чинили і чиним досі опір агресору,
    а "Ми" квартал, давав крнцерти Безлеру і у москві.
  • Анатолий К 65c6a92d
    Що там з Азовським морем? Що з "тишею" на фронті і не відведеними ворогом важкої техніки? Що з "кторами" у владі? Як там проходить слідство по "вагнерівцях" "ізоляції", "татарову"? Що там з призначенням спецпрокурора НАБУ?
  • Ритта Рыжук
    І все завдяки наполеглевій та невгамовній праці генітальнішего геополітика ********** ,великобудівельника Бубочки Оманського !!!)))
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