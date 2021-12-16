Греція посилює правила в'їзду в країну: з 19 грудня всі туристи повинні будуть надати негативний результат ПЛР-тесту на коронавірус

Влада Греції з 19 грудня вводить вимогу для всіх туристів надати результат ПЛР-тестування на коронавірус протягом 48 годин після в'їзду в країну.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє "УП" із посиланням на Bloomberg.

Нова вимога стосується як повністю вакцинованих туристів, так і тих, хто не має щеплення проти коронавірусу. Дана міра також поширюється і на мандрівників з країн-членів Євросоюзу

Без тесту в країну можуть в'їхати тільки ті мандрівники, які здійснюють транзит і перебували в іншій країні перед в'їздом до Греції менше 48 годин.

Уряд Греції прийняв таке рішення через ризик поширення нового штаму вірусу "Омікрон".

На даний момент, щоб потрапити на територію Греції, українцям потрібно виконати одну з умов (також стосується внутрішнього переміщення між островами):

надати сертифікат вакцинації від COVID-19 (Pfizer BioNtech, Moderna, Astra Zeneca/Oxford, Johnson+Johnson/Janssen, Sinovac Biotech, Sinopharm та інші) в друкованій або цифровій формі, в тому числі в додатку" Дія " з QR-кодом

надати негативний результат ПЛР-тесту на SARS-CoV-2, який зроблений не раніше ніж за 72 години до прибуття на пункт пропуску в Греції

надати негативний результат тесту на антиген (швидкий тест), який необхідно зробити не раніше ніж за 48 годин до прибуття

надати довідку про перенесену коронавірусну хворобу, видану через 30 днів після дати першого позитивного тесту, і яка діє протягом 180 днів після нього

Ці вимоги поширюються також на дітей у віці від 12 років.

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Крім того, необхідно заповнити спеціальну форму PLF за 24 години до перетину кордону.

Як повідомлялося, від четверга прикордонна служба Італії припинить допуск подорожуючих з України, що їдуть до Італії з "необов’язковою" метою.

Україну перенесли до групи держав Е, щодо якої діє заборона на в’їзд для більшості пасажирів. В’їзд буде дозволений тільки для громадян Італії або держав ЄС, членів родини або тих, хто має "усталені відносини" з мешканцями Італії, а також для тих, хто прямує на роботу, навчання, спортивні змагання тощо.

Втім, навіть ці особи мають пройти 10-денний карантин після прибуття до Італії, незалежно від вакцинації.