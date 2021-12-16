Зеленський зустрівся із новим канцлером Австрії Негаммером, який закликав ЄС не пов'язувати запуск "Північного потоку-2" із агресією РФ проти України

Президент України Володимир Зеленський у межах саміту Східного партнерства провів зустріч з Федеральним канцлером Республіки Австрія Карлом Негаммером.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Офісу Президента.

"Глава держави привітав Карла Негаммера із призначенням на високу посаду та висловив переконання, що спільне історичне минуле та повага до базових цінностей допоможуть і надалі зміцнювати українсько-австрійське співробітництво", - йдеться в повідомленні.

Також зазначається, що перспективність такої співпраці підтверджується відчутними результатами офіційного візиту президента України до Австрії у вересні 2020 року.

"Частина наших домовленостей уже реалізується, оскільки австрійський бізнес визнає позитивний ефект внутрішніх реформ в Україні та відкриває нові перспективи на нашому ринку", – заявив Зеленський.

За даними ОПУ, Австрія впевнено посідає шосте місце серед найбільших інвесторів в економіку нашої держави. Зростання двосторонньої торгівлі на 63% за останні дев'ять місяців свідчить про високий потенціал її подальшого розвитку.

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Володимир Зеленський погодився, що українсько-австрійська співпраця також сприятиме подальшому просуванню українського бізнесу на внутрішній ринок ЄС, зокрема в межах Східного партнерства, та висловив сподівання на фіксацію Австрією європейської перспективи України у спільній декларації.

Глава Української держави подякував Федеральному канцлеру Республіки Австрія за незмінну підтримку суверенітету й територіальної цілісності України та високо оцінив участь австрійської сторони в установчому саміті "Кримської платформи".

Чи обговорювали вони під час зустрічі питання запуску "Північного потоку-2", ОПУ не повідомляє.