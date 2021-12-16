Зеленський про бажання Німеччини "відкрити вікно" до діалогу з Путіним: Там досить холодно

Перед діалогом з РФ потрібно з'ясувати настрої у Москві.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це заявив президент України Володимир Зеленський під час брифінгу за підсумками пленарного засідання шостого саміту "Східного партнерства" та зустрічей із європейськими лідерами у Брюсселі.

Глава держави прокоментував заяву канцлера Німеччини Шольца, який заявив, що хоче відкрити вікно до діалогу" із президентом РФ Путіним.

"По-перше, мені здається, що досить холодно, щоб ось так відкривати вікна. Потрібно точно розуміти, що там за вікнами. Якщо канцлер запитав би мене, ми давно сусіди і добре знаємо один одного з колегами із РФ, ми б сказали, що там спочатку треба з'ясувати, що там? Сніг, дощ чи раді тобі", - сказав Зеленський.

Водночас Зеленський зазначив, що це суверенне право Німеччини вести свої діалоги, особливо щодо економічних питань.

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