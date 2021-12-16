Два з трьох ковідних ліжок з киснем є зараз вільними, - Ляшко

Україна вийшла з топ 10 країн з найбільшою захворюваністю на COVID-19 в Європі.

Про це голова МОЗ Віктор Ляшко повідомив під час брифінгу, інформує Цензор.НЕТ.

За словами міністра, захворюваність в Україні вдвічі менша за поточну європейську.

"Вперше за останні три місяці рівень госпіталізацій в кожному з регіонів України опустився нижче граничного значення у 60 осіб на 100 тис. населення. Два з трьох ковідних ліжок з киснем є зараз вільними, пацієнтами зайнята лише третина всіх наявних ліжок", - зазначив Ляшко.

Водночас, зайнятість ліжок з киснем зменшилась у два рази - з 70% до 35%.

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