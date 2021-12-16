СБУ знешкодила осередок "ІДІЛ" у Києві: серед учасників - 5 громадян РФ. ФОТОрепортаж

У ході спецоперації у Києві припинено діяльність осередку міжнародної терористичної організації "Ісламська держава". У зловмисників вилучено зброю і боєприпаси.

Про це повідомляє пресслужба СБУ, передає Цензор.НЕТ

"Встановлено, що керівником угруповання був один із лідерів "ІДІЛ", якого СБУ затримала і екстрадувала до Грузії у травні 2020 року. За попередніми даними, до складу осередку входило 12 осіб. П'ятеро з них – громадяни РФ, які перебувають у розшуку за злочини у різних країнах світу. Крім того, зловмисники причетні до фінансування терористичної діяльності бойовиків "Ісламської держави" на території Близького Сходу. Співробітники СБУ задокументували факти їх листування із особами, які перебувають у Сирії та беруть участі у бойових діях", - повідомили у відомстві.

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В СБУ зазначили, що для маскування незаконного перебування у столиці нашої держави вони розосередились за окремими адресами у різних районах міста.

Під час 11 обшуків за місцями перебування зловмисників правоохоронці виявили:

зброю та набої до неї;

підроблені документи;

засоби зв’язку.

Вилучені предмети направлено на експертизу.

У межах кримінального провадження, розпочатого слідчими СБУ за ч. 1 ст. 258-3 (створення терористичної групи чи терористичної організації) Кримінального кодексу України, тривають невідкладні слідчо-оперативні дії для притягнення до відповідальності осіб, причетних до протиправної діяльності.

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Заходи із викриття та документування правопорушень проводили співробітники СБУ в м. Києві та Київській області за процесуального керівництва Київської міської прокуратури.











