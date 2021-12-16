"Дія" не ламається, причиною всіх збоїв є застарілі реєстри, - Федоров

Міністр цифрової трансформації Михайло Федоров заявив, що в додатку "Дія" час від часу відбувається збій через те, що він підтягує документи з різних реєстрів.

Про це міністр розповів у інтерв'ю BBC, передає Цензор.НЕТ.

"Насправді нічого не зламалося. Чому зникають документи? Тому що Дія не зберігає персональні дані, кожного разу, коли ви авторизуєтесь, з усіх реєстрів підтягуються документи.

Немає однієї бази даних, де все зберігається. Кожного разу - це нові запити до реєстрів. А наші реєстри будувались багато років, хоча ми їх і оновлюємо поступово, тому, коли система не стабільна, реєстри не витримують, а інформація не підтягується", - пояснив голова Мінцифри.

За словами Федорова, це не значить, що документи зникли, в цей час вони просто не підтягнулися.

Міністр додав, що така архітектура безпечніша, ніж зберігати дані.

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