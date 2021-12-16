Навіть якщо ви комусь віддасте свій телефон, то взяти кредит за допомогою "Дії" не вийде, - Федоров

"Дія" не інтегрована з жодною фінансовою установою мікрокредитів.

Про це міністр цифрової трансформації Михайло Федоров розповів у інтерв'ю BBC, передає Цензор.НЕТ.

За його словами, вкрати дані користувача "Дії" неможливо.

"Ми будуємо і проєктуємо систему так, що навіть якщо ви комусь віддасте свій телефон, паролі розкажете, які у вас є від телефона, від Дії, а там теж є код, людина нічого з цим доступом до інформації не зможе зробити. Вона отримати жодну послугу не зможе, тому що є електронний підпис, який ви підписуєте обличчям, перевіряється біометрія вашого обличчя з реєстром", - розповів міністр.

Федоров зазначив, що людина не зможе взяти кредит, тому що Дія не інтегрована з жодною фінансовою установою мікрокредитів.

"Не зможе отримати кредит в банку, тому що потрібно буде верифікувати себе додатково - або відеоверифікація, або фотоверифікація, підпис електронний. В кожного банку є своя антифрод-система. Ця людина не зможе навіть використовувати водійське посвідчення, тому що поліція зупиняє і перевіряє QR код - і завдяки тому, що ми наповнили реєстр фото в поліцейських, - вони по фото перевірять і можуть знайти невідповідність", - додав голова Мінцифри.

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