Україна закупить у Pfizer інноваційні ліки від COVID-19. Законтрактовано 300 тис. курсів препарату. ВIДЕО

Україна підписала договір із компанією Pfizer про основні умови закупівлі інноваційних ліків "Паксловід" (Paxlovid).

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу МОЗ, про це міністр повідомив під час брифінгу.

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"Як і анонсував раніше, Україна підписала договір із компанією Pfizer про основні умови закупівлі інноваційних ліків " Паксловід" для амбулаторного лікування хворих з коронавірусною хворобою", - заявив Ляшко.

За його словами, законтрактовано до закупівлі 300 тисяч курсів лікарського засобу. Використання цих ліків дозволить не допустити ускладнень, госпіталізації та смертей пацієнтів із COVID-19 з груп ризику.

"У листопаді 2021 року виробник цих ліків, компанія Pfizer оголосила результати клінічних досліджень. При призначенні "Паксловіда" протягом трьох днів після появи симптомів COVID відбувається скорочення госпіталізацій або смертельних випадків на 89% та на 85%, якщо лікування починати впродовж п'яти днів", - повідомив міністр.

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