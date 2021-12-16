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"Дію" постійно хочуть купити, - Федоров

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"Дію" постійно хочуть купити, - Федоров
Комунікація щодо продажу "Дії" постійно відбувається з різними країнами, компаніями, які хочуть допомогти або продати, або представляють інші країни.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомив міністр цифрової трансформації Михайло Федоров в інтерв'ю BBC.

"Ми не сфокусовані зараз на цьому, ми хочемо зацифрувати всі послуги, хочемо, щоб все це стабільно працювало. Ми не хочемо розфокусуватися", - зазначив він.

За словами міністра, пропозиції з продажу надходять постійно.

"Є якісь громадські організації, мета яких розвивати цифрову трансформацію в різних країнах, держави. ... Ми спілкуємося у фоновому режимі. Тобто ми проводимо презентації, відповідаємо, ділимося досвідом. Якщо буде конкретна пропозиція від конкретної країни, і будемо розуміти, що в нас на це є час, для впровадження технологій в цих країнах, ми будемо це робити. Це бренд нашої країни. Рано чи пізно ми прийдемо до того етапу, що наш підхід до побудови цифрової держави будуть інші переймати", - пояснив Федоров.

Міністр допускає можливість того, що технологією "Дії" ділитимуться.

Читайте: Люди, які працюють з "Дією", не мають доступу до даних людей, - Федоров

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Топ коментарі

  • Микола Папізже
    Уточнюйте, хочуть купити Дію, чи особисті дані?
  • vitaliymkua
  • Myko


    «Дію» розробила команда волонтерів EPAM. За інформацією з веб-сайту піблічних закупівель ООО «Эпам Систэмз» в РФ розробляє програмне забезпечення для Сбербанк Росії, ВТБ, Ростелекому, Яндекс.Деньги, пошти Росії, Лукойлу, ДОМ.РФ, страхових компаній та інших підприємств - тобто, оминути ФСБ та не попасти під його контроль - без жодних шансів.
    Про російсько-білоруські корені компанії EPAM (ймовірні загрози від ФСБ Росії та КДБ Білорусі) багато дискутували в травні 2020-го під час гучного скандалу через «злив персональних даних з «Дії» та їх продаж в телеграм-каналах, але Михайлу Федорову вдалося тоді терміново змінити керівництво Держспецзв'язку, перекласти вину на інших та загасити потужну хвилю підозр, оформивши через «своїх людей» фейковий атестат КСЗІ на «Дію» (див. КСЗІ на «Дію» - більше року брехні).
    https://legalinform.org/news/iz-rossii-s-********-vuha-chiyih-spetssluzhb-stirchat-za-rozrobkoyu-diyi/?_utl_t=tw
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