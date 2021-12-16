"Дію" постійно хочуть купити, - Федоров
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомив міністр цифрової трансформації Михайло Федоров в інтерв'ю BBC.
"Ми не сфокусовані зараз на цьому, ми хочемо зацифрувати всі послуги, хочемо, щоб все це стабільно працювало. Ми не хочемо розфокусуватися", - зазначив він.
За словами міністра, пропозиції з продажу надходять постійно.
"Є якісь громадські організації, мета яких розвивати цифрову трансформацію в різних країнах, держави. ... Ми спілкуємося у фоновому режимі. Тобто ми проводимо презентації, відповідаємо, ділимося досвідом. Якщо буде конкретна пропозиція від конкретної країни, і будемо розуміти, що в нас на це є час, для впровадження технологій в цих країнах, ми будемо це робити. Це бренд нашої країни. Рано чи пізно ми прийдемо до того етапу, що наш підхід до побудови цифрової держави будуть інші переймати", - пояснив Федоров.
Міністр допускає можливість того, що технологією "Дії" ділитимуться.