Нардеп "Батьківщини" Соболєв про держфінансування телеканалів: Починається хвиля відкату – чинне законодавство вимагає навпаки роздержавлення ЗМІ
Про це, як повідомляє парламентський кореспондент Цензор.НЕТ, він розповів в інтерв’ю журналістам в кулуарах Верховної Ради.
За словами Соболєва, в Україні не має бути державного телебачення.
"В Україні має бути громадське телебачення, яке повинно існувати на кошти громадян, як це відбувається в багатьох країнах світу. А як вже це телебачення буде названо – інше питання", - зауважив нардеп.
Він нагадав, що свого часу парламент прийняв рішення про роздержавлення телебачення, радіо і друкованих видань.
"Місцеві ради виконали цей закон. Вони відмовилися від своїх друкованих видань. Багато хто відмовився від телеканалів, які існували на кошти муніципальних або обласних бюджетів. Тепер виходить так: коли ми усі разом виконали закон, який був ухвалений Верховною Радою і підписаний президентом, починається друга хвиля відкату. Тобто виявляється, що можна виділяти мільярди на державні канали, що можна спрямовувати кошти на додатковий розвиток будь-якого державного мовлення. Тоді виникає питання: чому відібрали у муніципалітетів можливість доносити інформацію про те, що вони ухвалюють на місцевому рівні. Має бути єдиний підхід для всіх. І тоді треба скасовувати закон, тоді це буде логічно і абсолютно нормально", - наголосив заступник голови фракції "Батьківщина".
Нагадає, державне підприємство "Мультимедійна платформа України" (телеканали "Дом" та UATV) отримало фінансування на 2022 рік у розмірі 362 мільйони гривень. Крім того, державний телеканал "Дом" замовив Пальчевському токшоу за 12 млн.