Нардеп "Батьківщини" Соболєв про держфінансування телеканалів: Починається хвиля відкату – чинне законодавство вимагає навпаки роздержавлення ЗМІ

Заступник голови фракції "Батьківщина" Сергій Соболєв вважає, що "в Україні має бути здорова конкуренція" серед каналів.

Про це, як повідомляє парламентський кореспондент Цензор.НЕТ, він розповів в інтерв’ю журналістам в кулуарах Верховної Ради.

За словами Соболєва, в Україні не має бути державного телебачення.

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"В Україні має бути громадське телебачення, яке повинно існувати на кошти громадян, як це відбувається в багатьох країнах світу. А як вже це телебачення буде названо – інше питання", - зауважив нардеп.

Він нагадав, що свого часу парламент прийняв рішення про роздержавлення телебачення, радіо і друкованих видань.

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"Місцеві ради виконали цей закон. Вони відмовилися від своїх друкованих видань. Багато хто відмовився від телеканалів, які існували на кошти муніципальних або обласних бюджетів. Тепер виходить так: коли ми усі разом виконали закон, який був ухвалений Верховною Радою і підписаний президентом, починається друга хвиля відкату. Тобто виявляється, що можна виділяти мільярди на державні канали, що можна спрямовувати кошти на додатковий розвиток будь-якого державного мовлення. Тоді виникає питання: чому відібрали у муніципалітетів можливість доносити інформацію про те, що вони ухвалюють на місцевому рівні. Має бути єдиний підхід для всіх. І тоді треба скасовувати закон, тоді це буде логічно і абсолютно нормально", - наголосив заступник голови фракції "Батьківщина".

Нагадає, державне підприємство "Мультимедійна платформа України" (телеканали "Дом" та UATV) отримало фінансування на 2022 рік у розмірі 362 мільйони гривень. Крім того, державний телеканал "Дом" замовив Пальчевському токшоу за 12 млн.