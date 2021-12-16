Сенатори США запропонували надати Україні військову допомогу на $450 млн і оголосити Росію "спонсором тероризму"

Сенатори США запропонували надати наступного року військову допомогу Україні в розмірі $450 млн і закріпити за Росією статус "держави-спонсора тероризму".

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Газета.ру", відповідну інформацію опубліковано на сайті комітету сенату з міжнародних відносин.

"Оскільки Україна стикається з черговим нарощуванням російських військ біля своїх кордонів та загрозою вторгнення в середині січня, Сполучені Штати мають зробити все можливе прямо зараз, щоб стримати Росію та забезпечити Україну постачанням та підтримкою, яких вона потребує, щоб захистити себе", - йдеться у заяві слова сенатора Джима Ріша.

За словами сенаторів, адміністрації президента США для стримування Росії необхідно в найкоротший термін ввести санкції проти проєкту газопроводу "Північний потік - 2", надати допомогу та зміцнити двосторонню оборонну співпрацю з Україною.

"Законопроєкт... затверджує $450 млн іноземного військового фінансування для України у 2022 році... визначає Росію як державу-спонсор тероризму", - йдеться у релізі.

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Нагадаємо, раніше Агентство АР підтвердило дані WP з посиланням на американську розвідку про те, що Росія планує воєнний наступ на Україну на початку 2022 року. До операції залучать 175 тисяч військових.

У свою чергу речник Міністерства оборони США Джон Кірбі повідомив, що Сполучені Штати продовжують спостерігати пересування військ РФ біля українського кордону, а також фіксують збільшення їхньої чисельності.

У Держдепі США заявили, що позиція країн G7 щодо реагування на ймовірне вторгнення РФ до України єдина. Заходи можуть бути реалізовані дуже швидко.