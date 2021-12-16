Столтенберг про скупчення військ РФ біля кордону України: Тут немає ніякого виправдання, це підриває безпеку в Європі

Президент України Володимир Зеленський обговорив із генсеком НАТО Єнсом Столтенбергом скупчення військ РФ біля кордону України.

Про це Столтенберг сказав на спільній пресконференції із Зеленським, інформує Цензор.НЕТ.

"Ми обговорили значне нарощування російських збройних сил біля України. Десятки тисяч військ в бойовій готовності, артилерія, танки. Ми не бачимо, що змінюється чи зменшується це нарощування. Навпаки, продовжується. Тут немає ніякого виправдання, це провокативно, це дестабілізаційно і це підриває безпеку в Європі", - зазначив Столтенберг.

Він додав, що Росія повинна повернутися до дипломатії та йти в напрямку деескалації ситуації.

Генсек НАТО також закликав РФ поважати територіальну цілісність України.

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