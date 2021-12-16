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НАТО не повинно нічого робити для України, бо ми не є членами Альянсу, - Зеленський

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НАТО не повинно нічого робити для України, бо ми не є членами Альянсу, - Зеленський
НАТО оберігає тільки країни-члени Альянсу, водночас Україна є форпостом.

Про це президент Зеленський заявив під час спільного брифінгу з генсеком НАТО Єнсом Столтенбергом, інформує Цензор.НЕТ.

"Якщо може бути ескалація, про яку всі говорять, й іноді сусіди (РФ. - Ред.) залякують держави ЄС, намагаються залякати Україну. Це виглядає достатньо провокаційно та небезпечно. Тому ви кажете, що НАТО повинно нам? НАТО не повинно Україні нічого. Якщо не вистоїть наша армія, то НАТО повинна всім своїм країнам", - зазначив президент.

За його словами, НАТО оберігає саме країни-членів Альянсу.

"А сьогодні форпост такий - Україна, яка не є членом НАТО", - додав глава держави.

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Топ коментарі

  • Aleksiey Ykropovich
    От пі#ар Зелений!!! Мав би казати що НАТО має вибивати ворога з теріторії України так як Україна відмовилась від ядерної зброї й обіцяли захист!!!
    Але Лох-"янєлох" зрадник!
  • игорь соляник
    ЗЕ-шоблу надо гнать из власти ссанными тряпками!!!
  • Joshua Merlin
    нет гогилашвили - нет подвоза дури... нет подвоза дури - начинает колотить... начинает колотить - мозги отключаются... а безмозглый не может управлять...
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