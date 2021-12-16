Трансляцію каналу "Рада" повернуть до попереднього вигляду: програми, яких не має бути, не транслюватимуться, - нардеп "Голосу" Железняк

Нардеп "Голосу" Ярослав Железняк розповів, про що сьогодні домовилися на засіданні керівників фракцій у спікера Верховної Ради Руслана Стефанчука.

Про це, як повідомляє парламентський кореспондент Цензор.НЕТ, він розповів в інтерв’ю журналістам в кулуарах Верховної Ради.

За словами Железняка, на нараді піднімалися два питання.

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"Перше, це ситуація із позачерговим засіданням щодо ФОПів. Так склалося, що були внесені 151 підпис народних депутатів, але 11 з них відкликали свої підписи. Відповідно, проходила дискусія чи можна додати підписи інших депутатів. Вирішили, що будуть дозбирати підписи. Коли буде позачергове засідання – поки не зрозуміло. Але виглядає так, що потенціалу там не багато", - зауважив нардеп.

Він повідомив, що другим питанням на нараді у Стефанчука обговорювали ситуацію із телеканалом "Рада".

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"Підняли питання про те, щоб прибрати цю ганебну студію (в кулуарах Верховної Ради. – Ред.). Її приберуть. … Також обговорювали висвітлення роботи Верховної Ради, як вони вчора перервали (трансляцію засідання ВР. – Ред.), порушуючи постанову Верховної Ради. Зараз повернуть трансляцію каналу "Рада" до того вигляду, якою вона має бути згідно постанови – повна трансляція засідання Верховної Ради та брифінгів. А ті програми, яких не має бути, не транслюватимуться", - додав політик.

Нагадаємо, 15 грудня стало відомо, що на оновленому каналі "Рада" працюватимуть колишні ведучі "112 Україна" та ZIK. Сам телеканал твердить, що не має відношення до цього відеоролику. Серед залучених до "оновлення" каналу - скандальний політтехнолов Володимир Петров, який у 2013-му писав, що "Я ваш майдан в рот е#ал".