Новини

Деякі "слуги народу" під тиском вночі відкликали підписи за проведення сьогоднішнього позачергово засідання ВР щодо ФОПів, - Тимошенко

6 25744
Деякі "слуги народу" під тиском вночі відкликали підписи за проведення сьогоднішнього позачергово засідання ВР щодо ФОПів, - Тимошенко
Сьогодні вночі деякі депутати від "Слуги народу" відкликали свої підписи за проведення позачергово засідання ВР щодо ФОПів.

Про це в інтерв'ю журналістам у Раді сказала голова фракції "Батьківщина" Юлія Тимошенко, інформує кореспондент Цензор.НЕТ.

"Вночі з вчорашнього дня на сьогоднішній під тиском декілька депутатів ВР від "Слуги народу" відкликали свої підписи під тим, щоб провести позачергове засідання. Уявіть, влада працювала вночі, щоб примусити відкликати підписи. І щоб сьогодні не вистачило підписів за проведення позачергового засідання, щоб врятувати малих підприємців. Зараз у ВР був великий скандал, тому що за регламентом не мали права дозволяти відкликати ці підписи, не мали права сьогодні знімати позачергове засідання, яке присвячено ФОПам", - зауважила вона.

За словами Тимошенко, опозиція на засіданні лідерів фракцій у спікера ВР Руслана Стефанчука примусила повернутися до цього питання, щоб зазначені підписи було враховано.

"Зараз у сесійній залі йде процес дозібрання 11 підписів депутатів, щоб саме сьогодні можна було провести позачергове засіданні і повернути ФОПам право працювати", - додала вона.

Читайте також: "Не чуєш ФОПів - втрачаєш рейтинг": підприємці пікетували Раду з вимогою збереження "спрощенки". ВІДЕО+ФОТОрепортаж

Читайте Цензор.НЕТ у Telegram 

Топ коментарі

  • Alexey Chernyavsky
    Да какие там слуги народа! Биомусор, собранный по помойкам Кривого Рога , да еще и под кайфом.
  • Александр Чуднивец f1b95bc0
    так саме злодії вночі й роблять свої злодійські справи...
  • 5 копійок
    Ти тупий, ілі гдє? Яке відношення має прізвище до розуму?
Дивитись усі коментарі

ТОП-новини

всі новини