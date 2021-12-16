"Надто багато "розумних" з'явилося": Лукашенко доручив розібратися з керівниками, які займають "антидержавну позицію"

Олександр Лукашенко, що захопив владу у Білорусі, зажадав забезпечити монолітність та старанність, особливо в управлінському апараті країни.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Белта", про це він заявив на нараді про протидію санкційним заходам.

"Потрібна як ніколи монолітність і старанність. Розберіться особливо з керівниками: надто багато у нас керівників, які займають антидержавну позицію. І що мене дивує (це найбільше в Мінську): керівники закладів охорони здоров'я. Аж надто багато "розумних" там з'явилося, які готові за прем'єр-міністра працювати, за главу Адміністрації, керівників парламенту – за всіх готові працювати", – зазначив Лукашенко.

Він зауважив, що ніхто нікому не забороняє мати свою думку. "Кожен повинен мати свою точку зору, ви її й маєте. Я це сприймаю як даність. Але, дорогі мої, всі ми, що сидять тут за цим столом, і керівники, про які я сказав, обмежені певними межами – межами керівника. Якщо ти хочеш бути абсолютно незалежним і закликати до санкцій, воювати проти влади та інше - он вони у Литві, Польщі сидять, там ще є вакансії... Звідти все більше і більше хочуть назад повернутись. Звідти все більше хочуть назад повернутися. Будь ласка, на ті вакансії їдьте та там закликайте до санкцій. Знаєте, що ми там вас не дістанемо і шість чи вісім років за новим законом ви не отримаєте.

Але якщо ви керуєте колективом, ви державні люди (і неважливо, приватне чи державне підприємство), тим більше якщо ви погони носите або в державному апараті працюєте, слухайте, ви розумієте, де ви знаходитесь. Інакше я вже скільки разів говорив, ми розцінюватимемо це як зраду", - попередив Лукашенко.

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Він також наголосив, що не має бути перегинів та якихось "накатів, як у 1930-ті роки". "Ви знаєте: "Ось там репресії та інше було". Я не знаю. Всі ці факти в історії використовуються, як кому вигідно. Але вважатимемо, що у 1937-1939 роках було так-собі з нашою історією: хтось когось хапав, саджали та інше.Почалася війна, а генерали сидять у в'язниці - довелося звідти діставати, і вони були першими героями, захищаючи Радянський Союз. Отож, щоб у нас так не булою Чи бачите, хтось за когось підписався: "Давай його хапай, тягни..." Ми повинні бачити, особливо людей у ​​державному апараті. Усіх ми все одно не побачимо. Їх (у країні. - Ред.) тисячі були, які підписалися за "альтернативників", та й що? Ми що, зараз відволікатимемося і їх ловитимемо десь? Нам справою треба займатися. І повірте, за цей рік вони зовсім іншими людьми стали".

За словами Лукашенка, про це свідчать і результати соцдослідження.

"Сьогодні-завтра ми опублікуємо соціологічні дослідження: вони дуже відрізняються від тих, що були рік тому. Хоча і ті були в задовільному стані", - сказав він.

"Тому всіх цих підписантів ми повинні бачити, особливо якщо вони працюють десь "нагорі", у вертикалі влади. Але сьогодні їх там ловити і допитувати, питати з них - навіщо? Невже нічим займатися? Тим більше багато хто вже втретє перевзувся. Але тих, хто порушував закон, штовхав людей до порушення закону (у нас їх теж чимало), ось із цими ми повинні розібратися, але робити це треба акуратно, обережно, не повинно бути кампанійщини, бо ми знову перетворимося на якихось варварів. І полетять невинні голови. Тому не можна допустити перекручування, не можна шарахатися", - зазначив він.

За словами Лукашенка, потрібно займатися конкретною справою, вести за собою людей та перевіряти їх на конкретних справах.

"Спуску нікому не має бути, хто винен, хто зрадник, хто просто не наша людина. Але ще раз наголошую: це копітка, спокійна робота спеціальних органів влади", - додав він.