Пєсков про визнання російським судом присутності військ РФ на Донбасі: Це помилка. Жодних ЗС Росії там не було і немає
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Прессекретар президента Росії Дмитро Пєсков назвав помилкою інформацію про присутність російської армії на Донбасі.
Як інформує Цензор.НЕТ, ро це повідомляє "Газета.ру".
Представник Кремля прокоментував публікації про те, що у тексті одного з вироків суду в Ростові-на-Дону у справі про корупцію під час постачання продовольства підтверджується присутність у регіоні військових із Росії.
"Напевно, йдеться про помилку тих, хто писав цей текст (вирок суду). Тому що це неможливо, жодних Збройних сил РФ на території самопроголошених республік не було і немає", - наголосив Пєсков.
Як повідомлялося раніше, у Росії суд виніс вирок у справі, в матеріалах якої підтверджується присутність російських військових на Донбасі та дислокація військових частин ЗС РФ на окупованих українських територіях.