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Пєсков про визнання російським судом присутності військ РФ на Донбасі: Це помилка. Жодних ЗС Росії там не було і немає

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Пєсков про визнання російським судом присутності військ РФ на Донбасі: Це помилка. Жодних ЗС Росії там не було і немає
Прессекретар президента Росії Дмитро Пєсков назвав помилкою інформацію про присутність російської армії на Донбасі.

Як інформує Цензор.НЕТ, ро це повідомляє "Газета.ру".

Представник Кремля прокоментував публікації про те, що у тексті одного з вироків суду в Ростові-на-Дону у справі про корупцію під час постачання продовольства підтверджується присутність у регіоні військових із Росії.

"Напевно, йдеться про помилку тих, хто писав цей текст (вирок суду). Тому що це неможливо, жодних Збройних сил РФ на території самопроголошених республік не було і немає", - наголосив Пєсков.

Як повідомлялося раніше, у Росії суд виніс вирок у справі, в матеріалах якої підтверджується присутність російських військових на Донбасі та дислокація військових частин ЗС РФ на окупованих українських територіях.

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Топ коментарі

  • Someone 67f81caa
    Так, присутність військ рф на Донбасі - це помилка. Її буде виправлено.
  • Шрек Баблокат
    нас тут нет!
  • Maksim Perepelitca
    Вотето я вру , даже не краснєю . Сам удівляюсь , как ето у меня так получаєтся . !?

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