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Саме Росія підштовхнула Україну до НАТО, - Зеленський

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Саме Росія підштовхнула Україну до НАТО, - Зеленський
Курс на набуття повноправного членства в НАТО залишається одним із пріоритетних для України.

Про це президент України Володимир Зеленський заявив під час спільного брифінгу з генсеком НАТО Єнсом Столтенбергом, інформує Цензор.НЕТ.

"Найактивніша стадія цього бажання та найвищий відсоток людей, які підтримують це членство в НАТО, в Україні з'явився саме після початку війни у 2014 році та окупації Росією півострова Крим", - зазначив глава держави. 

"Протягом багатьох років Україна бачить себе в безпековому альянсі. Після 2014 року, після початку війни, я вважаю, що саме Росія підштовхнула Україну до НАТО", - заявив він.

Зеленський зауважив, що до російської агресії половина українців була переконана, що в України дружнє оточення і будь-яка агресія з боку сусідньої країни виключена, проте початок бойових дій змусив їх змінити свою думку.

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Топ коментарі

  • Анатолий К 65c6a92d
    То тебе Володя підштовнули, але звичайно не до НАТО, тобі потрібно щось говорити, то ти це і говориш. Більшість українців давно бажали вступу до НАТО, бо бачать - де НАТО, там мир і процвітання, а де Засрашка (з великої букви, бо все-таки держава) - там теракти, війни, кров, насилля, ненависть і злоба.
  • Анатолий К 65c6a92d
    В Фінляндії і Швеції немає мокшів і їх мови. Там також немає совколюбителів категорії "2,20".
  • Ned Stark
    Ну от якби ми в 1918 відбилися, як фіни, то мабуть би жили ще краще, ніж вони зараз. Бо в 1918 у фінів ніякої промисловості взагалі не було, а у нас була...
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