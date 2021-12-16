Саме Росія підштовхнула Україну до НАТО, - Зеленський

Курс на набуття повноправного членства в НАТО залишається одним із пріоритетних для України.

Про це президент України Володимир Зеленський заявив під час спільного брифінгу з генсеком НАТО Єнсом Столтенбергом, інформує Цензор.НЕТ.

"Найактивніша стадія цього бажання та найвищий відсоток людей, які підтримують це членство в НАТО, в Україні з'явився саме після початку війни у 2014 році та окупації Росією півострова Крим", - зазначив глава держави.

"Протягом багатьох років Україна бачить себе в безпековому альянсі. Після 2014 року, після початку війни, я вважаю, що саме Росія підштовхнула Україну до НАТО", - заявив він.

Зеленський зауважив, що до російської агресії половина українців була переконана, що в України дружнє оточення і будь-яка агресія з боку сусідньої країни виключена, проте початок бойових дій змусив їх змінити свою думку.

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