"Слуга народу" Арахамія про заяву Богдана щодо зарплат у конвертах: "Нехай іде на детектор і підтверджує"

У керівника фракції "Слуга народу" Давида Арахамії немає рефлексій щодо інтерв’ю колишнього очільника Офісу Президента Андрія Богдана.

Про це, як повідомляє парламентський кореспондент Цензор.НЕТ, він розповів в інтерв’ю журналістам в кулуарах Верховної Ради.

Арахамія зізнався, що вже забув, як виглядає Богдан.

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"Я подивився (інтерв’ю Богдана. – Ред.) він спеціаліст широкого профілю, тому я не забиратиму його хліб. Можливо ще три години буде якихось додаткових інсайдів", - зауважив голова фракції "СН".

Коментуючи заяву Богдана про зарплати в конвертах та штрафи за не голосування для "слуг народу", Арахамія наголосив: "Нехай та людина, яка когось звинувачує йде на детектор і підтверджує, тому що я теж можу багато чого сказати, але не буду, на відміну від пана Богдана, тому що це не правильно робити з точки зору корпоративної етики. А якщо хтось бачить порушення, то пану Богдану треба не язиком балакати в ефірі, а піти і написати про це у правоохоронні органи. Він юрист і досвідчений адвокат, тому зробить це професійно і самостійно".

Він запропонував обговорювати не лише фракцію "Слуга народу", а й інші і додав, що у нього нещодавно з’явилася інформація про те, що депутати інших парламентських політичних сил можуть отримувати зарплату в конвертах.

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"Я багато разів звертався у правоохоронні органи, тому знаю які правила. Вони кажуть, якщо ти подаєш заяву, то зроби це з конкретизацією – від кого ти це дізнався, коли, хто ще може підтвердити. Враховуючи, що у мене поки що немає такої конкретики, то я не звертався до правоохоронних органів. Алея звертаюся до вас, тому що ви тут постійно чергуєте, багато спілкуєтеся з усіма депутатами, точно щось додатково знайдете", - сказав Арахамія журналістам.

Нагадаємо, колишній очільник Офісу Президента Андрій Богдан заявив, що нардепам від "Слуги народу" платять зарплату в конвертах.